Un nuevo altercado entre conductores se produjo este miércoles, esta vez en Vitacura, donde repartidores de delivery agredieron a un hombre tras presuntamente, producirse una maniobra mal hecha por el involucrado. Uno de los motociclistas incluso rompió el vidrio del parabrisas de la víctima, que terminó denunciando el hecho. “Le entendí que un par de cuadras atrás yo no lo dejé pasar. Me golpea el vidrio, me tira un escupitajo y empezamos a discutir y en eso veo que había 3 ó 4 motoristas y se me fue el pie del pedal, la camioneta lo topó y se saca el casco y con el casco me rompe el parabrisas”, relató.