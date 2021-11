Una violenta agresión de parte un motociclista se viralizó en las últimas horas, hecho ocurrido en la comuna de Independencia.

En un video se observa como el hombre inicia una discusión con una mujer que manejaba su automóvil, aparentemente ofuscado porque la persona lo adelantó por la pista derecha.

Tras esto, decidió parar la moto en plena avenida, comenzó a intercambiar palabras. La situación subió de nivel cuando la mujer destapó la patente del individuo, quien la tenía escondida. Ante esto, el agresor sacó una cadena y comenzó a golpear el parabrisas y también los espejos.

Esto provocó que el vidrio quedara completamente trizado y la señora muy nerviosa, dando cuenta de un nuevo incidente en las calles de Santiago.

Motorista entrega su testimonio

En entrevista exclusiva con Contigo en la mañana, el involucrado, de nombre Patricio, entregó su versión de los hechos y aseguró que él y su familia ha recibido amenazas tras el incidente. Incluso, aseguró que desconocidos llegaron a la casa de su abuela para amedrentarla.

“Iba camino al trabajo y la señora se corrió para no dejarme pasar. Yo aceleré con mi moto, me cambié de pista y cuando voy pasando al frente, la señora acelera y me topa por atrás. Ahí me bajé enojado, porque la moto es de mi papá y me la prestó para poder trabajar. Le digo ‘que hueá te pasa por qué hiciste’. La cosa escaló y me ofusqué”, explicó.

Respecto a por qué anda con la patente tapada, señaló que no tiene TAG y que no tiene permitido andar por autopista, pero que debió recurrir a ella porque ese día salió tarde de su casa al trabajo.

“Cometí un error y mi actuar fue desmedido completamente. Desde ayer no me sentí bien, tengo mi video y usarlo como prueba y evidencia. Quiero decirle a la señora que estoy dispuesto a compensar todo. Yo no soy así”, declaró.

Además, indicó que no es “una persona agresiva, pero fue un momento en el que perdí el control. Supuestamente me escribieron amigos de la señora y yo les pedía el contacto de la mujer para pedirle disculpas, pero no lo hicieron”.

“La ideal es solucionar las cosas de forma correcta. Nunca he tenido problemas con el control de impulso y la adrenalina jugó en mi contra. He buscado la forma de contactarme con ella para solucionar esto”, agregó.

Finalmente, sostuvo que la cadena que porta es para amarrar la moto “y así evitar que me la roben de nuevo, ya me pasó dos veces y ésta es de mi papá”.