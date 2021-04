Una indignante situación dio lugar en Argentina, luego de que una mujer fuese golpeada por su marido en plena clase por Zoom.

De acuerdo al sitio Crónica, la joven era una estudiante de Obstetricia de la Universidad Nacional de La Plata, quién luego de ser maltratada dio aviso a sus compañeras a través de un mensaje por WhatsApp.

Según información judicial, el hecho se registró en la ciudad de Claypose mientras la víctima participaba de su clase online. “Aparentemente la clase era normal, hasta que todos notaron que la victima comenzó a llorar, y ante el impactante cuadro, la profesora le escribió un mensaje”, informaron.

Anteriormente, sus compañeros de clase notaron que a la joven se le cayó su celular por lo que entendieron que esto sucedió producto del impacto que recibió.

Al notar la dramática situación, la profesora no dudó en preguntarle si se encontraba bien, por lo que la joven respondió: “estoy con mi marido que me acaba de golpear, y está vigilando que no diga nada”.

Tras ello, dos estudiantes que participaban de la reunión y que eran policías, dieron la alerta a las fuerzas de seguridad de la zona, quienes lograron reducir al hombre pudiendo resguardar a la víctima, la que ahora se encuentra con su familia.

Mientras que el responsable se encuentra detenido a la espera de una resolución sobre su situación judicial.