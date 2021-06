Una mujer fue víctima de un violento asalto en la comuna de Penco, Región del Bío Bío, donde un grupo de delincuentes le robó mediante el método conocido como el abordazo.

La persona sufrió el robo de cerca de $12 millones en las afueras de un banco, dinero que tenía guardado en un banano y que estaba presupuestado para comprarse un vehículo.

La afectada, que estaba acompañada por su hermana al momento del delito, fue atacada por cinco antisociales, quienes le arrebataron el pequeño bolso tras un breve forcejeo de unos cuantos segundos y posteriormente huyeron en un auto que los estaba esperando.

En conversación con CHV Noticias, la víctima aseguró que despertó esta mañana “muy angustiada, no he querido salir. Me tenía que dirigir a otro banco a pagar esa deuda millonaria y en la que ya no tengo mi dinero.

“No sé cómo lo voy a hacer ahora. Fueron violentos, a mi hermana le pegaron y a mi me tiraron al suelo. No era una cosa de que yo quería andar con la plata en la calle, (pero) el banco no me dio la opción de hacer un vale vista o retirar un cheque, sino que me lo dieron en efectivo”, agregó.

En tanto que la madre de la afectada, Ester Constanzo, indicó que “le entregaron $3 millones en billetes de dos mil pesos. Mis hijas pidieron que les hicieran un vale vista, pero el banco se negó. La mantuvieron un mes para hacerle entrega de su dinero porque estaba en una cuenta de ahorro de vivienda. Tu no puedes entregar $12 millones en efectivo”.

Por otro lado, el Gobernador de la Provincia de Concepción, Julio Anativia, aclaró que esta situación “nos parece preocupante, por lo que, llamamos a las personas a tener los resguardos necesarios en caso de sustraer grandes sumas de dinero. No es una situación que se de habitualmente en esta comuna. Sin embargo, creemos que es importante tomar todas las precauciones”.

Por ahora, Carabineros está investigando el paradero de los delincuentes. Sin embargo, hasta el momento no se ha tenido novedades respecto a esto.