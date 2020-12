Con heridas en su rostro terminó Evelyn Araos, luego de que dos hombres le lanzaran ácido en su rostro en plena vía pública.

La mujer de 33 años quedó con quemaduras en sus mejillas y en un ojo, el que aun no sabe si perderá, debido a la gravedad de sus heridas.

Según su relató, el hombre que manejaba el vehículo del que se bajaron los sujetos era su ex pareja, el padre de sus cuatro hijos, de quien ya había recibido amenazas.

“Lo único que pido es justicia, no quiero ser una más, nada más que eso”, dijo a Contigo en la Mañana, quien contó que cuando llamó a Carabineros estos no habrían respondido a la emergencia.

Araos fue atacada el cuatro de diciembre a metros de su casa, en la comuna de Fresia, en la Región de Los Lagos, cuando iba a un almacén a comprar comida para sus hijos.

“Él (su ex pareja) andaba en su auto y se bajaron dos personas y me sacaron la mascarilla. Me forzaron la cara y me echaron un líquido, quemándome la cara, y ellos se subieron al auto de mi ex pareja y se fueron“, relató.

“Mi pregunta es ¿dónde está la justicia? Quiero justicia para mi y mis hijos”, pidió, junto con cuestionar “¿por qué esperar a que pasen estas cosas para que actúen y uno vivir con el miedo?”.

Durante las últimas horas, Carabineros detuvo a la ex pareja de Evelyn, junto a otro hombre.

