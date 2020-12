Una mujer terminó con serias heridas en su rostro tras recibir un ataque con ácido, mientras transitaba por la vía pública en la comuna de Fresia, en la región de Los Lagos.

Según informó Bío Bío Chile, la víctima fue abordada por dos desconocidos cuando se encontraba a pocos metros de su domicilio. Asegura que ya había recibido amenazas por parte de su ex pareja tras finalizar una relación de 10 años.

“Salí a comprar algo a mi hijo y dos sujetos se bajaron del auto de él (su ex pareja), porque yo lo vi, era él. Andaba con una mascarilla negra y unas gafas. Bajó a dos personas, por detrás me pescaron del cuello y me tiraron un líquido en la cara que me empezó a arder al tiro”, relató la afectada.

La mujer denunció el hecho cuando iba camino a un centro asistencial, pero una semana después Carabineros llegó a su casa para informarle que habían cometido un error al redactar el parte.

Kattia Galindo, la directora Regional de Sernameg de Los Lagos, afirmó que se querellarán en el caso, para llevar justicia a la víctima.

“Vamos a presentar una querella para solicitar también las diligencias que correspondan a este caso. Efectivamente se señala que hubo un procedimiento de Carabineros que retardó que los sujetos que fueron agresores de la señora pudieran ser detenidos en el momento que ocurren los hechos”, señaló.