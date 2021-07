En las últimas horas se conoció el caso de Erika, una mujer de 53 años que fue asaltada a solamente pasos de su domicilio en La Florida mientras esperaba un Uber.

El hecho ocurrió el pasado jueves, donde la víctima fue brutalmente atacada por un delincuente armado, quien forcejeó con ella buscando arrebatarle el celular. Allí, el conserje del edificio activó la alarma y los antisociales decidieron huir del lugar.

Erika se refirió a su caso y conversó con Monserrat Álvarez en Contigo en La Mañana, donde afirmó que todavía está “muy adolorida. Tengo moretones fuertes en la espalda, en mi trasero, pero gracias a Dios estoy bien. Como digo yo, soy mono porfiado, me pegan y me vuelvo a levantar”.

“Estoy bien y tratando de superar esto porque no soy la única, desgraciadamente, que ha vivido algo parecido y no voy a ser la última. A darlo a conocer para que simplemente la gente tenga más precaución, se fije más en pequeños detalles, a veces uno se confía, estaba afuera de mi casa”, comentó.

Asimismo, detalló que en el momento del delito “estaba esperando un Uber y cuando quedaban tres minutos salí a esperar afuera para verme visible y que el Uber no pierda la ubicación de donde estoy”.

Posteriormente, notó que un vehículo se detiene en las afueras de su condominio, lo que la confundió con el servicio de transportes que solicitó. “Se baja alguien y pensé que quizás me iban a asaltar, pero después pensé que me estaba pasando películas. Y justo baja este señor con una pistola en la mano y corre hacia mí y me dice que entregue el teléfono”.

“Yo no sé de dónde saqué patas, porque mi predicamento siempre fue entreguen todo, no se opongan, más con un arma en la mano, pero mi primera reacción fue decirle no”, dijo.

“En ese momento, el conserje ya tenía las alarmas sonadas, eso de alguna forma me ayudó a que obviamente a que ellos arrancan y yo quedara con las secuelas. Se llevaron mi teléfono, trataron de tirar la cartera, no se la llevaron. Me trataron de tirar mi pañoleta y tampoco lo hicieron. Es lo peor que puede pasar”, agregó.

En cuanto a la investigación, Erika relató que es su hijo el que se está coordinando con Carabineros para tratar de ubicar el paradero de los sujetos, pero aclaró que en los videos registrados no se alcanza a ver la patente del vehículo en el que los individuos escaparon.

Sin embargo, confirmó que se fueron en un automóvil marca Chery color gris y que actualmente los conserjes se coordinan por grupos de WhatsApp para tratar de evitar o ayudar en estos delitos.