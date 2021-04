Una dramática situación, apropósito de la crisis sanitaria que vive nuestro país por la pandemia, vivió una mujer chilena que dio a luz a su bebé mientras estaba intubada por COVID-19.

Gabriela contó a Buenos Días a Todos de TVN que tenía un embarazo de alto riesgo donde incluso se le recomendó hacer reposo absoluto por una incompetencia cervical.

La mujer detalló que se cuidaba mucho puesto que ya había tenido una pérdida anteriormente. “Tenía un hijo en el cielo, este era nuestro milagro”, contó.

Sin embargo, cuando ya tenía 30 semanas de gestación comenzó a sentir los síntomas de coronavirus, por lo que los médicos le informaron que debían realizar una cesárea de emergencia.

“Fui a la urgencia y me trataron inmediatamente como un paciente COVID. Empecé con los síntomas respiratorios, muy mal. Me cansaba con el solo hecho de darme vuelta en la cama donde estaba hospitalizada y se hizo inminente una cesárea de emergencia”, señaló Gabriela. Ante la complicación y el riesgo de la operación, los médicos le dijeron que en caso de cualquier emergencia, la prioridad era ella, pero Gabriela no pensaba de la misma manera.

“Yo ya había perdido a otro hijo y no podía soportar otro hijo en el cielo, entonces el doctor me tomó de la mano y me dicen que iban a hacer todo lo posible por los dos”, relató.

Mientras se encontraba en la UCI del Hospital del Pino, la mujer contó que su sangre no se oxigenaba bien y comenzó a tener pérdidas de conciencia. A pesar de no tener recuerdos claros, Gabriela afirmó que luego de la cesárea de emergencia: “desperté 15 días después“.

Luego de esas dos semanas, la mujer recuperó la consciencia y estaba nerviosa por conocer cómo se encontraba su bebé, por lo que rechazó la extubación. Fue en ese momento en que su esposo organizó una videollamada para que conociera a su hijo.

“Él me dice que nuestro hijo estaba en perfecto estado, y con el solo hecho de escuchar que mi hijo estaba bien, yo estaba bien”, expresó la mujer, agradeciendo a “todas las personas que me ayudaron, al equipo médico, a ese hospital maravilloso, a mi familia, mi esposo y suegra”.