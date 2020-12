Una mujer de 39 años murió el lunes cuando era sometida a una cirugía estética en la Clínica Edelweiss, en la comuna de Providencia.

La paciente, identificada como Yoselyn Alarcón, llegó hasta el lugar para relizarse una cirugía de abdominoplastía y de implantes mamarios. Durante la intervención, la mujer habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

La abogada de los familiares, Ángela Hormazábal, acusó negligencia médica por parte del doctor y de la clínica, y sostuvo que “el doctor no está inscrito en el Colegio Médico y él no puede operar acá en Chile, por lo tanto esta persona murió porque el médico cometió un claro error”.

“Esta clínica es irregular totalmente, arrendó el pabellón a alguien que no podía operar”, resaltó.

Sin embargo, CHV Noticias accedió al Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, el que señala que el médico fue reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2012.

Los familiares que llegaron hasta el lugar indicaron que no habían recibido respuesta de la clínica y que no se habían podido contactar con el médico que realizó la cirugía, quien habría cerrado sus redes sociales.

La abogada denunció que previo a la cirugía el doctor no pidió exámenes a la paciente y que no había equipos para realizar una reanimación. También aseguró que la mujer no fue derivada a otro recinto asistencial ni se requirió al SAMU.

La familia presentará una querella contra la clínica y quienes resulten responsables, además de una demanda civil.

La Brigada de Homicidios de la PDI realiza los peritajes para establecer las circunstancias que llevaron a la muerte de Yoselyn.