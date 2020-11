Faltó fe, pero sobró suerte. Aunque Pamela Peña no lo haya esperado, se llevó el premio principal de la rifa en la que participó. El campo de 1,36 hectáreas ahora le pertenece y todo tras comprar un número por el que pagó $20 mil pesos.

“Estoy feliz, estoy súper contenta de que haya resultado esto. Yo nunca lo esperé, o sea compré un número por comprarlo”, afirmó la flamante ganadora. “No lo creí y llamé por teléfono de vuelta y me contestó la abogada y ella me contó. Estaba viendo las noticias y quise comprar el número y le dije a mi marido y él también compró otro. Fue como suerte”, agregó.

En total gastó $40 mil en dos boletos de la rifa. El campo que ganó, ubicado a kilómetros de Osorno, le pertenecía a Armando Torres, de 92 años, quien hace algún tiempo optó por vender la propiedad, debido a que por su edad ya era muy difícil mantenerlo.

Lee también: Trasladan a toro que deambuló en la Alameda: Mujer reclama que se lo robaron

A su familia se le ocurrió rifar el campo, debido a que no obtuvo ofertas para comprarlas por el monto que ellos estimaban, $280 millones. Durante meses, muchos compraron número para ganar la rifa y finalmente el momento del sorteo llegó.

Momento que no dejó de ser estremecedor para él. “Estoy emocionado, se me encoje el corazón tener que salir de aquí pero contento porque ya no puedo hacer todo lo que podía hacer cuando estaba joven”, sinceró.

El terreno posee una casa amoblada, árboles frutales, bodega, animales como conejos y pavos reales. Pero eso no es todo: Pamela Peña también se adjudicó un automóvil y $2 millones, que también eran parte del premio.

Armando y su familia buscaban vender 15 mil tickets para así juntar poco más de lo $280 millones en que avaluaban la propiedad.

Lee también: ¿Ladrones considerados? Robaron camión, le devolvieron el celular y le pasaron cinco mil pesos para volver

“Se superó el objetivo con creces. Vendimos los 15 mil números y estamos bien contentos por eso”, contó el nieto de Armando, Matías.

Para el segundo lugar del sorteo, el premio fue de $1 millón y el tercer número de la rifa entregó $500 mil.

Si no se enteró a tiempo, quienes estuvieron detrás de este sorteo aseguran que pronto habrán más a través del Facebook Rifo Propiedad. Oportunidades que pueden convertirlo en propietario si es que cuenta además, con la misma suerte que Pamela Peña, flamante dueña de este campo en el sur tras invertir solo $20 mil.