Durante la noche del miércoles, en la intersección de Pedro de Valdivia con Crescente Errázuriz, en Ñuñoa, cuatro sujetos que portaban armas blancas y de fuego le robaron su vehículo a una mujer que andaba con su hijo de 14 años.

Los individuos los interceptaron mediante una encerrona y los intimidaron para que descendieran de la camioneta, en ese momento se produjo un forcejeo y la mujer fue empujada y se golpeó la cabeza, quedando herida.

Tras esto, los sujetos se apoderaron del vehículo y se dieron a la fuga.

La familia de víctima hizo uso del celular que se quedó dentro de la camioneta para hacer una rastreo y así se dieron cuenta que pasó por la comuna de Santiago y San Joaquín, donde se le perdió el rastro, ya que los delincuentes lo habrían apagado.

La mujer realizó la denuncia del robo ante la 33 Comisaría de Ñuñoa. Instancia en la que se encontró con otras personas realizando el mismo trámite y que en su relato describieron que los antisociales ocuparon un vehículo de similares características al suyo.

“Cuatro sujetos nos intimidaron con armas blancas, nos bajaron del auto, a mi hijo no le pasó nada. Lo sacaron, pero no le robaron nada y a mi me empujan y me botan del auto y se llevaron la camioneta. Fue muy rápido y muy violento. Tenían dos pistolas y dos cuchillos. Duró menos de un minuto y ya no tengo mi camioneta”, contó la víctima.

Desde Carabineros informaron que, tras tomar la denuncia, la mujer fue derivada a un centro asistencial para constatar lesiones y realizar el encargo del vehículo a nivel nacional.