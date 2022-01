El pasado domingo 2 de enero, una mujer ingresó por la parte posterior de un restaurante en Maitencillo. Una vez adentro del recinto, comenzó a increpar a los clientes que se encontraban almorzando en el lugar. “Están pasándola la raja, pero esto era un santuario y todo se derrumbó, esto es un calentamiento global (…) No sé de dónde mier… vienen, pero váyanse a la chu…”, dice la mujer evidentemente exaltada, quien además aseguró vivir al lado del local. Posteriormente, la tensión subió cuando las personas le comenzaron a gritar “ordinaria”. Desde la administración del restaurant indican que la vecina no es propietaria de la casa, sino que se trataría de “familiares que llegan los fines de semana largos, porque en general nosotros no tenemos ningún problema con los vecinos”.