“Yo cuando escuché los gritos de mi mamá me asusté, me dio rabia no poder ayudarla. Corrí de manera desesperada, si yo no alcanzaba a llegar, no iba a poder cargar con que a mi mamá me la mataran”, dice Camilo, joven de 19 años de edad quien presenciaba las agresiones de la pareja de su madre, quien era el padre de sus otros tres hermanos pequeños. Ahora, el adolescente se encuentra con arresto domiciliario en medio de un proceso judicial, a la espera de un eventual juicio. El hombre asesinado fue pareja de su madre por más de una década, tiempo el cual estuvo lleno de violencia por parte del hombre, acumulando siete denuncias por agresiones. “Mi mamá pasaba con la cara morada, no podía ni ir a dejarme al colegio”, señala.