Durante la noche de este lunes, una mujer sufrió un portazo en la comuna de Ñuñoa y acusa que los atacantes, quienes estaban armados, intentaron secuestrarla.

La víctima regresaba a su hogar a eso de las 22 horas en la calle Los Alerces cuando fue abordada por tres sujetos en la entrada.

“Me bajo a abrir el portón y después cuando vuelvo veo que viene un vehículo contra el tránsito de forma lenta y pensé que podía ser un portonazo”, relató.

“Me subo rápidamente a la camioneta, pongo la llave y en eso quiero poner los botones del cierre centralizado y no alcancé cuando los tipos ya me habían abierto la puerta del conductor y me bajan en forma violenta, con pistola en la cabeza y tironeándome”, continuó.

La mujer contó que, además, los individuos “me querían subir al vehículo de ellos y ahí ya me puse súper nerviosa”.

Sin embargo, logró resistirse para que ello no sucediera, aunque los delincuentes lograron de todas formas robar su vehículo nuevo.

El caso quedó a cargo de la Brigada de Robos Metropolitana Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes entre sus pericias se encuentran revisando la existencia de cámaras de televigilancia que hayan registrado lo sucedido y permitan dar con los responsables.