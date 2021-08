El músico chileno Orlando Andrés Pérez Araya permanece desaparecido hace cinco días, tras haber sido visto por última vez el 13 de agosto.

El cantante de hip-hop de 42 años dejó su hogar en su motocicleta rumbo a un evento a beneficio de otro cantante que sufrió un accidente. Sin embargo, nunca llegó.

Apenas salió desde su casa en la comuna de Huechuraba, el rastro del artista se perdió por completo.

Hasta este momento, no hay ninguna pista sobre su paradero. Su familia no alcanzó a percatarse cómo iba vestido y aseguran que no llevaba su documentación, ya que días antes la había olvidado al interior de un taxi.

Su familia sospecha que podría haber sufrido un accidente automovilístico y estar inconsciente, por lo que hacen un llamado a comunicar cualquier información que aporte a la investigación.

“Él no es de desaparecer, el avisa. Si hubiese querido desaparecer, o estar solo, hubiera avisado. Nos tiene mal, como familia estamos desesperados”, dijo su esposa a CHV Noticias.