Un violenta encerrona sufrió la noche de este lunes Natalia Compagnon, nuera de la ex presidenta de la República Michelle Bachelet, quien sufrió el robo de su vehículo. De acuerdo a lo informado por Carabineros, el hecho ocurrió en Vitacura mientras iba a la casa de una amiga en la calle Aurora, donde fue abordada por cinco sujetos que estaban a rostro descubierto. Si bien Compagnon no opuso resistencia, vecinos confirmaron que los delincuentes, todos hombres, realizaron dos disparos al aire, aunque la víctima no resultó con ninguna herida. La capitán María Garrido, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Andes, confirmó que los individuos huyeron en rumbo desconocido, pero que ya están indagando las cámaras de seguridad cercanas para averiguar el posible paradero. En tanto, desde la PDI señalaron que Compagnon ya realizó una primera declaración, al igual que un testigo presencial del hecho.