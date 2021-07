Fue a través de redes sociales que cercanos a la modelo brasileña, Nayara Vit, confirmaron su muerte a los 33 años por causas que aún se desconocen.

Vit había llegado a Chile hace más de 16 años y fue en nuestro país donde trabajó como modelo profesional en destacados desfiles y pasarelas. También se hizo conocida por su participación como panelista en “Toc Show”, el programa conducido por Juan Carlos “Pollo” Valdivia.

La modelo y presentadora argentina, Vanesa Borgui escribió en su cuenta de Instagram tras enterarse de la lamentable noticia: “Luego habrá tiempo para analizar lo ocurrido, llorar y desahogarme. Una persona muy cercana partió. Sólo pido que su familia hoy esté fuerte y se mantengan unidos”.

Además, compartió una foto de Nayara indicando que aún “no entendemos el porqué de lo sucedido, solo sabemos que la vamos a extrañar. Descansa en paz”.

Otra de las que dedicó palabras a la fallecida fue la también modelo Simone Mardones, quien a través de sus Instagram Stories expresó: “Cuando los que amamos parten, dejan de vivir entre nosotros, a ser parte de nosotros y vivir en nosotros”, junto a un registro de Vit jugando con su hija.

No obstante, la periodista Cecilia Gutiérrez fue la primeras en confirmar el deceso mediante sus historias de Instagram, en la cual señaló: “para quienes preguntan por Nayara Vit, la modelo brasileña y ex panelista de Toc show efectivamente falleció. El motivo no vale la pena mencionarlo“.

Su última publicación

Nayara contaba con más de 22 mil seguidores en su perfil de Instagram, donde constantemente compartía momentos familiares en compañía de su pareja y de su hija Gabriela.

Fue justamente con ellos con quienes compartió su última fotografía seis días antes de su deceso durante la celebración de su cumpleaños número 33.