En 2018 se inició la batalla legal por parte de los padres en contra de los presuntos responsables por la muerte de su primer hijo en la Clínica Alemana tras sufrir una infección. Luego de casi cuatro años de pericias e informes médicos, en esta jornada se formalizó al médico y a la enfermera a cargo del pequeño, determinando desde la Fiscalía, la existencia de negligencia médica. En específico, ambos profesionales de la salud fueron formalizados por cuasidelito de homicidio. Según los antecedentes, la alimentación parenteral que recibió el neonato estaba contaminada ya que el producto venía de un laboratorio externo. De acuerdo a la Fiscalía, el personal médico no actuó a tiempo para frenar el cuadro bacteriano. Uno de los detalles relevantes es que se enteraron que varios niños y niñas habían consumido el mismo alimento, sin embargo, ellos no perdieron su vida. Finalmente consignar que se solicitaron 5 meses de investigación y que no se decretaron medidas cautelares en contra de los investigados, que por lo demás siguen cierto parte del equipo del centro de salud en el cual trabajan.