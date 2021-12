Durante la noche de este lunes una niña de dos años resultó baleada en las cercanías de una feria navideña de La Pintana y actualmente se encuentra conectada a ventilación mecánica.

La menor, identificada con las iniciales A.S.L, se encontraba junto a su madre en una botillería cercana al lugar donde ocurrió la balacera que habría enfrentado a dos bandas de narcotraficantes cerca de las 22:15 horas.

Según informó Carabineros, dos personas utilizaron armas de fuego “en la misma calle donde se desarrollaba una feria navideña, ocasionando lesiones en una menor que se encontraba junto a su madre, la que efectuaba compras en una botillería”.

“Según la versión de los testigos que se empadronaron en el mismo momento por parte de carabineros, que efectuaban labores propias del plan cuadrante y seguridad preventiva, pudieron señalar que efectivamente dos personas fueron las que ocasionaron estos disparos y solo la menor resultó herida, la que fue trasladada de inmediato hasta el Hospital Padre Hurtado”.

Niña está conectada a ventilación mecánica

De acuerdo a una de las abuelas de la niña, Jaqueline, la bala pasó a llevar el pulmón y, dentro de su gravedad, se encuentra estable y siendo atendida en el Hospital Padre Hurtado, recinto al que fue trasladada.

“No tiene la bala en el cuerpo, fue un proyectil de entrada y salida. Pasó una noche estable dentro de su gravedad, pero sí crítica. La bala le pasó a llevar el pulmón, los médicos pensaban que podía seguir sangrando, tenía un drenaje, pero durante la noche no pasó y eso es bueno, la bala no le pasó a llevar ningún órgano más vital. Me dicen que sigue intubada con un ventilador mecánico que la ayuda a respirar”, comentó Jaqueline a CHV Noticias.

Finalmente, la abuela señaló que espera poder sacar a su nuera, hijo y dos nietas de la población donde ocurrió este lamentable hecho y que el Centro de Apoyo a Víctimas se puso en contacto con ellos para brindarles apoyo en el tema psicológico y social, además de querellarse contra los que resulten responsables.

Por otro lado, desde la Policía de Investigaciones (PDI) señalaron que, además de la niña, un hombre de 60 años también resultó herido.