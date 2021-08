La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles a dos personas que estarían involucradas en la muerte de una niña de 3 años.

Se trata de una pareja de nacionalidad venezolana, que administraba una guardería informal en un condominio de Quinta Normal.

El hecho ocurrió el pasado 29 de junio cuando, de acuerdo al relato de su cuidadora, la menor se habría enfermado, situación que terminó con su fallecimiento.

Tras la indagación de la PDI, se reveló que la niña falleció por acciones de terceras personas, específicamente por un traumatismo encéfalo craneano. Por esa razón, se detuvo a la pareja responsable de su cuidado, que será formalizada este miércoles por el delito de homicidio calificado.

La madre de la menor conversó con CHV Noticias y comentó que trabaja como técnico en enfermería con turnos de 24 horas, por lo que dejaba a su hija durante la mañana en la guardería informal y pasaba por ella al día siguiente.

“Nunca desconfíe, porque mi hija nunca vino maltratada, no tenía miedo a quedarse, no hubo ningún indicio que yo pensara que ellos podían hacerle daño”, relató.

“Me siento mal, me siento, por una parte, culpable, porque yo dejé a mi hija ahí y no sabía cómo eran esas personas, lo que tenían dentro. Tampoco entiendo por qué hicieron eso a mi hija, si ella era una niña que no hacía ningún daño a nadie. Ella era una niña inocente de tres años”, añadió.

Desde la Subsecretaría de la Niñez condenaron el hecho y señalaron que “en contexto de pandemia algunas familias han recurrido a soluciones de emergencia para el cuidado de los niños y niñas. En este sentido, el llamado que hacemos es a buscar salas cunas y jardines infantiles que tengan reconocimiento oficial y su respectiva autorización de funcionamiento”.

“Esto permite entregar garantías de calidad de cuidado, ya que los establecimientos cuentan con estándares de funcionamiento adecuados para velar por el bienestar de los niños y niñas que tienen bajo su cuidado, de modo que situaciones tan lamentables como esta no vuelvan a permitirse”, agregaron.