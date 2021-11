El pasado viernes 29 de octubre a eso de las 13:00, un niño de iniciales L.O.C.M desapareció en la comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso.

La Policía de Investigaciones sigue con las labores de búsqueda del menor de cinco años, que lleva casi dos semanas sin dejar rastro alguno.

Según informó el diario La Estrella de Valparaíso, se está investigando si es que el menor fue sacado del país, ya que lo último que se sabe es que su madre, junto con su abuela, lo habrían retirado del jardín infantil al que asiste.

⭕️ Ayúdanos a difundir: Buscamos a Luis Christiansen, de 5 años de edad, quien fue sustraído por su madre, el 29 de octubre pasado, desde su jardín infantil, en Viña del Mar. Si tienes información, llama al 134, o al 32-331 16 06.#PDIBusca#SeBusca pic.twitter.com/9J93HjTF8m — PDI Chile (@PDI_CHILE) November 8, 2021

Lo anterior cobra relevancia debido a que según el padre del niño, la responsabilidad es de su ex pareja, una mujer colombiana que tiene encargo policial por incumplimiento de condena.

“Una de las líneas de investigación de la PDI, es que la madre podría haber sacado del país a su hijo por un paso no habilitado de la región de Tarapacá“, informó la Policía de Investigaciones.

En diálogo con el citado medio, el padre del desaparecido manifestó estar desesperado, y relató que conoció a la mujer en Chile y que luego de quedar embarazada decidió devolverse a su país.

“Mi hijo nació en Cali, Colombia, el 19 de octubre de 2016. A los 7 meses de edad me lo comencé a traer a Chile, pues mi hijo estaba desnutrido y en malas condiciones“, expresó el padre.

“La propia madre me daba la autorización para que viajara y a los pocos meses pedí sus cuidados personales, pues ella me llamó para decirme que si no lo iba a buscar, lo iba a regalar“, añadió.

El viñamarino, indicó que su hijo vive en Chile hace al menos cuatro años y que tiene cero contacto con la madre.

“Es por eso que a la llegada de su abuela materna al país, comencé a fomentar el lazo entre ellos para que tuviera esa figura materna que carecía“, detalló.

Finalmente, el hombre no culpa al establecimiento educacional, porque señaló que no estaban al tanto de la situación y que seguro su hijo, si quiso irse con su abuela.

Desde la institución policial hicieron un llamado a los habitantes de la región, para que si alguien puede aportar cualquier tipo de información llame de manera inmediata al 134 o al 32-331-16-06 de la PDI de Viña del Mar.