Siete lesionados dejó un accidente de tránsito en la comuna de La Pintana. Lo insólito es que este fue protagonizado por cinco menores de edad, que se trasladaban en un triciclo eléctrico que era manejado por una niña de apenas 12 años. En determinado momento, perdieron el control del vehículo e impactaron de frente contra un furgón, que no los pudo divisar debido a que el primero no contaba con luces. Durante los últimos meses, ha aumentado el uso de este medio de transporte en las calles calles de Santiago, pero los conductores no cuentan con la licencia clase C que se requiere, no toman las precauciones correspondientes y no siguen las normas establecidas por la ley del tránsito, generando situaciones de alta peligrosidad.