“Ese asesino no está enfermo. Porque un asesino enfermo no puede manipular cinco chips, no puede manejar dos teléfonos, no puede manejar redes sociales”, dice Alex Madrid, tío de Catalina y Rubén, dos hermanos asesinados en El Bosque y cuyo principal sospechoso está detenido. “Estoy convencido de que este tipo de día se escondía en el cerro y de noche bajaba. Porque supuestamente él estaba deshidratado, que no tenía qué comer, y las mismas cámaras muestran que tenía leche, fruta, bebida”, agrega Madrid. Esas declaraciones se refieren al lugar donde fue encontrado el único imputado del doble homicidio, y esa supuesta ayuda apuntaría a su propia madre, la misma que mediante contactos telefónicos ha entregado su versión argumentando un eventual ataque de esquizofrenia como causal del crimen. “Mi hijo nunca había actuado así. A mí me queda claro que a lo mejor si es el culpable de todo”, advierte la mujer. A menos de 24 horas de su formalización, se dieron a conocer las imágenes de cuando Fernando Behm llegaba al domicilio que compartía con las víctimas a eso de las 8:00 de la mañana del día del crimen. Pero todo se sabrá este martes cuando enfrente a la justicia por cargos que pueden costarle la condena más alta posible en Chile.