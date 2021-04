La Policía de Investigaciones (PDI) se encargó esta mañana de un operativo a raíz del robo de un camión en la comuna de Quilicura. El hecho se consumó en el cruce de las calles Colo Colo con Vespucio.

Se presume que los delincuentes habrían escapado en el camión con la carne que transportaba la máquina de la empresa Icestar con dirección a Lampa, mientras que otros miembros de la organización abordaron al chofer y lo movilizaron hasta otra dirección.

Las autoridades policiales llegaron en primera instancia hasta las dependencias de la compañía afectada para indagar sobre el posible paradero tanto del camión como de su chofer.

Según consignó Radio Biobío, el conductor apareció sin lesiones físicas de consideración en Quinta Normal mientras que el camión, vacío, se ubicó en San bernardo.

Cabe destacar que el robo de camiones es un fenómeno que se observa cada vez más en el país, con bandas dedicadas a este tipo de ilícitos que mutó desde el robo a vehículos menores.

CHV Noticias dio cuenta del actuar organizado de clanes que buscan cada vez con mayor frecuencia este tipo de botines a través de un reportaje a fondo, revelando cuál es la manera de operar.

En relación a las razones del aumento en este tipo de ilícito, la teniente Javiera García, del Departamento del OS-9 de Carabineros, aseguró que “las cargas cuando son robadas es porque ya tienen un previo lugar donde van a ser entregadas, es decir, la gran mayoría de los robos son o por encargo o porque ya se contactó a quién va a reducir las especies”.

Raúl Araos, chofer y víctima de este tipo de robos se refirió a cuando lo encañonaron y secuestraron entre un grupo de individuos que tras 3 horas lo dejaron abandonado en otro sitio. “Te abordan y uno no sabe qué pasa, es tan rápido, tan imprevisto, que uno no tiene tiempo de reaccionar, de hacer nada (…) Al rededor de 3 horas me estuvieron trayendo arriba del vehículo, yo pensé que me iba a morir en ese momento“, dijo.