Nuevos antecedentes aparecieron en el marco del caso de Melissa Chávez, la niña de 12 años que fue encontrada sin vida al interior de su casa, tras una denuncia de amago de incendio realizada por vecinos el 26 de noviembre de 2020, en Coquimbo.

Recordemos que su madre, Mirta Ardiles, se encuentra en prisión preventiva tras haber sido imputada por los delitos de parricidio e incendio. Según las pruebas de Fiscalía, la mujer atacó a su hija con un elemento cortopunzante para luego provocar un siniestro que le permitiera ocultar el crimen.

Sin embargo, su ex esposo Milton Fre, con quien tiene una hija de 21 años, dice que Ardiles no habría cometido el asesinato sola.

Lee también: La cronología que hizo sospechar de Mirta Ardiles a la Fiscalía en la muerte de su hija Melissa

Celos de Ardiles

Si bien no dio nombres, sus declaraciones podrían apuntar a la pareja de Ardiles y padrastro de la niña, Luis Santander, quien en 2014 fue acusado de presunto abuso sexual contra la menor.

Tras la denuncia, la mujer perdió la custodia de la menor luego de la sentencia del Tribunal de Familia, quedando Melissa al cuidado temporal de su tía paterna Gina Chávez.

Aunque el caso quedó archivado y hasta ahora Fiscalía ha formalizado a la madre de Melissa, se estaría trabajando en reabrir la investigación en contra de Santander.

Lee también: Caso Melissa Chávez: Hija mayor de Mirta Ardiles dice que “jamás vi algo malo de mi mamá contra mi hermana”

Así lo dio a conocer el diario El Día, que indica que “hasta ahora la principal línea respecto al móvil del crimen, es la que tiene que ver con los celos que Ardiles había sentido hacia su hija por la relación de cercanía que mantenía la niña con el sujeto”.

La cercanía entre ambos se habría mantenido incluso tras la denuncia interpuesta por la propia madre. “De hecho, ‘el estrecho vínculo’, según consignan testimonios, iba aumentando a medida que la menor iba creciendo”, señala el medio mencionado anteriormente.

“Es inocente”

La hipótesis de los celos ya había sido sostenida por agrupaciones feministas de Ni Una Menos, que han seguido el caso y han pedido realizar diligencias a Santander, de quien hasta ahora ni sus padres saben de su paradero.

Lee también: El día que la madre de Melissa negó participar del crimen: “Es terrible saber que mataron a tu hija”

“Hijo, si estás viendo esto, hable, para poder estar tranquilos. Lo único que pido es que usted salga, converse y diga lo que pasó”, pidió en exclusiva con Contigo en la Mañana de Chilevisión, Sonia Espinosa, su madre.

En el relato, ella y su marido aseguran que perdieron comunicación con su hijo poco antes de Navidad, a casi un mes del crimen. Dicen también que desconocen dónde se encuentra e insisten en su inocencia: “Yo sé que usted es inocente, usted quería mucho a esa niña, como si fuera su propia hija”.

“Yo lo recibo con los brazos abiertos, como madre. Si yo no lo escucho, no sé qué. Converse conmigo, desahóguese. Si usted no hizo ni una cosa, no se esconda, levante su frente bien alta, porque es un buen niño. Tiene que pensar en su hijo e hija que lo necesitan”, sostuvo Sonia.