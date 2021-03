Este viernes los padres de Tamara, la niña de 5 años que murió durante una encerrona en la comuna de Huechuraba, entregaron una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera en La Moneda.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo, cuando la familia se trasladaba en su auto y sujetos los abordaron portando armas de fuego y los amenazaron. Uno de ellos disparó en contra del auto y el impacto lo recibió la pequeña en el tórax, quien murió en el Hospital Roberto del Río.

El texto fue leído a la prensa por Camila, la mamá, quien expresó: “Presidente, mataron a mi hija, la vi morir, su sangre quedó impregnada en mis manos, sus ojos se apagaron y dejaron de iluminar nuestras vidas. ¿Usted tiene hijos? ¿Se imagina este dolor? Ni siquiera creyendo sentirlo pudiera llegar a comprender”. Lee también: Guagua de un año y adulto quedan en riesgo vital tras balacera en El Tabo

“Me levanto cada mañana esperando encontrar consuelo en sus juguetes, en sus fotos, en su ropa, pero estoy vacía. ¿Usted cree en Dios? La única cosa por la que no he cometido un suicidio es porque al llegar a cometerlo no podría reencontrarme con mi niña”, continuó.

Además, manifestó que “necesitamos consuelo, necesitamos su ayuda para encontrar al responsable” y pidió “penas más duras, penas extremas para quienes matan a nuestros niños”.

“No fue solo mi hija, fue Itán, fue Tomasito, fue Sofía, Ámbar y cientos de niños que pierden injustamente la vida a manos de delincuentes, la mayoría libres, delinquiendo cada noche, apagando a familias por el resto de la vida”, añadió.

Lee también: El último registro de Damaris Meliñir: La grabación que permitió encontrar al hombre que confesó el crimen

Finalmente, insistió en “que esto no solo quede en una carta de una madre destrozada, ayúdenos, necesitamos vivir nuestro luto, no descansaremos hasta tener al responsable tras las rejas con una condena eterna”.

“Mi hija hoy es un hashtag, nada me la devolverá ni palabras curarán mi dolor. Quisiéramos poder conversar con usted de forma presencial, que la terrible muerte de mi pequeña pueda siquiera ayudar a cambiar algo”, cerró.