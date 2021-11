El club deportivo Palestino anunció una millonaria donación para ayudar a la familia de Vicente Mella Novoa, el niño de 12 años que mientras se encontraba en Brasil se enfermó de mielitis transversa.

A causa de la enfermedad, el niño fue internado en un hospital de Río de Janeiro, donde sus padres adeudan alrededor de $15 millones.

El joven deportista, que juega desde el 2018 como arquero en las divisiones menores de Palestino, se encuentra paralizado desde el tórax hacia abajo.

“Aquí los doctores no tienen la cura, no saben lo que están tratando. Hacen y hacen exámenes, están investigando el problema que tiene y no nos informan nada”, relata Karla Novoa, madre del niño, que se contactó con Cazanoticias y conversó con CHV Noticias.

La mujer contó que el total de la deuda asciende a casi $15 millones, sin embargo, el pronóstico para los próximos días es que la cuenta por pagar supere los $50 millones.

Ante la gravedad de la situación de salud y la precariedad económica que enfrentan, la familia ha recurrido al consulado de Chile en Brasil, así como también a la Cancillería para obtener ayuda y así poder trasladar a Vicente cuando comience a presentar mejoras.

No obstante, según explicó Novoa, en el consulado confirmaron que trasladarlo en un avión-ambulancia tiene un costo aproximado de $25 millones y dice que desde el organismo aseguraron que “no están en condiciones de costearlo”.

Millonaria donación

En esa línea, el capitán de Palestino, Luis Jiménez, indicó que el club se puso en contacto con la familia de Vicente al conocer el caso y entregó una importante noticia para ellos.

“Palestino, apenas supo de esta noticia, se puso en contacto con la familia y les manifestó todo su apoyo e intentando buscar una solución para poder ayudarlo y saber que el club al que Vicente pertenece está con ellos”, manifestó el futbolista en el matinal Mucho Gusto, de Mega.

Continuando con sus palabras, el Mago Jiménez reveló que el club ” se compromete con un aporte inicial de $10 millones para su familia”.

“Estamos todos con Vicente, lo estamos esperando todos en el primer equipo, apenas pueda vamos a recibirlo para hacer un entrenamiento con él, así que a recuperarse no más, con todo el ánimo”, dijo el seleccionado nacional.