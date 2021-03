Moisés Bravo, el papá de Tomás, expresó este martes sus críticas luego de que el Juzgado de Garantía de Arauco rechazara la prisión preventiva para Jorge Eduardo Escobar, quien hoy fue formalizado por la muerte del pequeño.

Bravo leyó una declaración a la prensa en la que manifestó que “me parece absurdo que la jueza no se haya convencido de que estamos frente a un delito”.

“Creo que las pruebas que hoy tenemos lo comprueban en demasía, es contrario a la lógica pensar que mi hijo murió por causas naturales y que además haya puesto su ropita en la forma en que fue encontrado”, dijo.

“No me cabe en la cabeza, no me cabe duda que esto no fue algo natural, hay participación de terceros por las pruebas que se han mostrado, pero negar la participación y decir que fue una muerte natural me parece absurdo”, añadió.

Además, el hombre descartó responder preguntas y explicó que “sólo quería entregar este mensaje porque de verdad que me parece absurdo”.

Durante la audiencia de formalización, el tribunal apuntó al artículo 140 del Código Penal, que establece que se deben cumplir tres requisitos para decretar la medida: que se encuentre acreditado el delito; presunción de que la persona sindicada ha tenido participación; y justificar la necesidad de cautela.

En este caso, la jueza de garantía indicó que no está acreditado que efectivamente haya un delito de homicidio y que hayan indicios suficientes de que Escobar haya tenido participación en este.