Peleas, narcotráfico, asaltos y balas perdidas: Vecinos del Parque Forestal manifiestan su preocupación, ya que hace casi dos años, grupos de personas se han instalado con carpas para vivir en la zona. Habitantes denuncian que la basura se acumula durante días y que los conflictos se repiten, “generando un ambiente propicio para la delincuencia”. Álvaro Fuentealba, locatario del sector que le impactó una bala loca en su departamento, relata que, según le explicó Carabineros, no es gente en situación de calle y que son microtraficantes de pasta base. Vecinos aseguran que han realizado denuncias en la Municipalidad y en Carabineros, pero que no obtienen respuesta. Desde el Municipio de Santiago han conversado varias veces con quienes se han tomado el parque, sin embargo, no han tenido éxito. Es relevante recordar que la vagancia en Chile dejó de ser un delito en 1998, por lo que en estos casos, el Ministerio de Desarrollo Social no puede obligar a quienes están en situación de calle a abandonar el lugar, solo decirles que soliciten los albergues dispuestos para quienes se encuentren en dicha condición.