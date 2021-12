Durante la tarde de este martes, en la calle Natividad de Villa Galilea, en la ciudad de Rancagua, se registró un trágico caso de parricidioa, que dejó una menor de edad muerta y otro herido de gravedad.

Todo comenzó tras un llamado por parte de un hombre adulto a Carabineros, denunciando que su conviviente había atacado con un arma blanca a sus dos hijos, tras lo cual acudieron al lugar funcionarios de la 1° Comisaría de Rancagua.

Al llegar al lugar, los Carabineros pudieron percatarse de que una pequeña de tres años se encontraba fallecida en el interior de la cocina del domicilio, mientras que otro de 12 tenía cortes también en su cuello. Por su parte, también estaba presente un niño de siete años, que no presentaba ningún tipo de herida.

Rápidamente, el niño de 12 años lesionado fue trasladado por parte de Carabineros hasta el Hospital Regional de Rancagua para intentar salvarle la vida. Actualmente, el menor se encuentra en riesgo vital. Cabe señalar que los efectivos policiales procedieron a la detención inmediata de la victimaria, quien también presentaba cortes auto infringidos en su cuello. en el cuello auto inferidos.

El Coronel Patricio Tirado detalló que “ingresó al número 133 de emergencia de Carabineros un comunicado de una persona en que decía que su conviviente había herido a sus hijos”, asegurando que “en estos momentos viene el fiscal al lugar, la Brigada de Homicidios va a trabajar en el sitio del suceso”.

El Carabinero detalló posteriormente que “según lo que hablamos con el conviviente no sabe cuál fue el motivo de esta acción, no tienen medidas cautelares”, añadiendo que “no han tenido problemas y no hay nada en el sistema de orden judicial”.