Labocar de Carabineros continúa con las pericias para aclarar la muerte del menor de 3 años, Tomás Bravo. Tal es el caso de la labor que realiza el suboficial mayor Aarón Jara, entomólogo forense que en estos días lidera un estudio que permitiría recrear el sitio del suceso mediante la interpretación de la información que entregan los insectos que se encontraban en el lugar donde fue encontrado Tomás. Según explicó, con este trabajo “podemos determinar la data de muerte, establecer si el cadáver donde fue encontrado es el lugar primitivo de la muerte, establecer la presencia de drogas o fármacos a través de larvas”, entre otros datos. Jara participó en casos emblemáticos como el de Fernanda Maciel, Hans Pozo y Viviana Haeger. Pero adelantó que “hay casos que son complicados, y si uno tiene que volver 7 veces, va a volver” al lugar del hallazgo. Así lo hará esta noche, ya que viajará a Caripilún para recabar más antecedentes sobre el terreno. Como es un trabajo extenso, aún no se atreve a dar fecha límite para la entrega de su informe, por tanto la respuesta a las dudas podrían estar recién a fin de mes. Aunque el informe que entregará no es el único que está pendiente, ya que hasta ahora existe un preinforme del SML, otro parcial de la PDI y un primer informe de Labocar de Carabineros respecto del lugar del hallazgo, pero el análisis aún no está completo. Faltan los resultados de las pericias bioquímicas pendientes realizadas por el SML y la PDI, tales como exámenes de sangre y orina; además de pericias toxicológicas e histopatológicas.