Durante la tarde de este miércoles se registró una intensa persecución policial que finalizó en la Autopista Central. El operativo fue desplegado para capturar a un delincuente responsable del robo de dos vehículos en la Región Metropolitana.

El primer asalto asociado ocurrió en la comuna de Conchalí, cuando dos sujetos premunidos con armas de fuego sustrajeron un vehículo de marca Volkswagen.

“Hay un paso nivel y yo frené. El tipo estaba en la esquina, se me acercó al auto y me apuntó en la cabeza con la pistola…yo me bajé y avisé al tiro, porque no me robó el teléfono y llamé a Carabineros”, relató la primera víctima.

Posterior a esto, uno de los antisociales continuó su tour delictual y se desplazó en este automóvil sustraído hasta la comuna de Lo Barnechea, lugar donde robó un segundo auto mediante el método de la encerrona y que correspondía a un Volvo avaluado en más de $33 millones.

En esta instancia intimidó a la conductora también con un arma de fuego, arrebatándole el vehículo e iniciando su huida por diferentes comunas de la capital.

“Veo un auto que se me cruza. El tipo se baja del auto, saca pistola y me empezó a apuntar y pegarle al vidrio. Abrí la puerta y agarré mi cartera. Apuntándome me quitó la cartera, me pegó un golpe y se llevó el auto con todas mis cosas adentro”, contó la segunda conductora afectada.

Fue en su escape cuando el delincuente ingresó a la Autopista Central, y a la altura de Cardenal Caro pudo ser alcanzado por funcionarios policiales.

Durante el operativo se contó además con el apoyo de la prefectura aeropolicial de Carabineros, registrando la persecución que se extendió por varios kilómetros.

El detenido corresponde a un menor de edad de 16 años, quien este jueves será formalizado por ambos delitos de robo con intimidación.