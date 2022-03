A pena luz de día, un grupo de jóvenes entró a robar a una casa ubicada en un condominio del sector de Chicureo, en la comuna de Colina. Luego de que ingresaran, el propietario sacó un arma de fuego, dispuesto a disparar, pero esta se trabó. Los tres delincuentes lograron llegar hasta la casa, pero en cosa de segundos, tuvieron que salir corriendo. El dueño del domicilio, Gonzalo Ugarte, explicó en conversación con CHV Noticias que “fui a buscar la pistola, salgo corriendo e intento pasar la bala, sacarle el seguro. El gallo lo tenía a la altura de la reja y me caigo y me habría sido muy fácil dispararle. La pistola se me trancó y eso me salvó de haberme metido yo en un lío judicial porque me lo hubiera echado”. Según datos proporcionados por la Fiscalía Centro Norte, durante el 2020, se registraron más de dos mil robos en lugar habitado. Al año siguiente, una cifra similar. “Este es mi segundo asalto en esta casa”, aseguró Ugarte, quien en esta oportunidad pudo frustrar el delito, poniendo en riesgo su vida.