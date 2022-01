La Policía de Los Ángeles identificó al agente que disparó en North Hollywood a la joven chilena de 14 años, Valentina Orellana.

Según informó The New York Times, la policía señaló que el oficial involucrado en el suceso es William Jones, quien no cuenta con antecedentes por mala conducta.

Leslie Wilcox, abogada de Jones, aseguró que el policía se encuentra triste y en estado de shock. En tanto, la abogada manifestó su molestia ante “la rabia desastada contra su cliente”.

“Como si la muerte de Valentina fuera intencional o imprudente de su parte, que no fue ninguna de las dos cosas”, aseguró la abogada Wilcox a The New York Times.

El abogado de George Floyd

Ben Crump, reconocido litigante por llevar casos de derechos civiles y violencia policial, como el de George Floyd, se comunicó con la familia de Valentina para llevar la causa en la justicia de Estados Unidos.

En conversación con TMZ, Crump indicó que celebridades de la comunidad hispana se ofrecieron para pagar los costos asociados al funeral de la joven chilena.