Un violento intento de portonazo sufrió una mujer en la madrugada de este viernes en San Bernardo, quien fue apuntada con armas de fuego por un grupo de sujetos que la interceptó en las afueras de su casa.

Las imágenes muestran cómo tres delincuentes se cruzan en el camino y la amenazaron con distintos implementos como hachas y pistolas, pero no pudieron llevarse el automóvil porque se aplicó el cortacorriente.

En medio de esa situación, apareció un vecino que salió a ayudar con un rifle a postones, y les dijo a los individuos que se fueran inmediatamente del lugar o les dispararía, ahuyentándolos por unos breves segundos.

Lee también: Nuevo fenómeno delictual: Alerta por aumento de secuestros en Chile

Sin embargo, momentos después los antisociales regresan por la cartera de la mujer, creyendo que allí había dejado el control que activaría el vehículo, lo que finalmente no fue así y huyeron definitivamente del lugar, aunque igual se quedaron con su celular y otras especies.

En conversación con CHV Noticias, la víctima relató que los ladrones “logran romper el vidrio. Me bajo y me quitan la cartera, la cadena, la pulsera y se llevaron el celular. Me pegan y yo les pego (vuelta). Con el dispositivo de GPS en la mano arranqué y me fueron a tironear. Allí empezaron a gritar ‘dispárale, no están las llaves’. Se subieron al auto y no pudieron arrancar”.

“Los veía inseguros (a los delincuentes) y creía que no iban a poder romper el vidrio. Tenían 17 ó 18 años, no más que eso. Eran muy violentos”, agregó.

Lee también: Mujer es detenida luego de darse a la fuga en reversa y chocar seis autos

En tanto, el vecino que salió a amedrentar a los individuos con el rifle señaló a Contigo en la Mañana que “uno reacciona con una impotencia de qué hacer. Tenía como para haber disparado y todo. El rifle es de diversión, (pero) igual hace daño, entonces lo que hice fue amenazarlos y entiendo que ellos se asustaron por sus caras. Nadie está libre de esto”.

Los sujetos lograron huir, aunque una imagen en el momento que a uno se le cae la mascarilla podría ser clave al momento de buscarlos por parte de las autoridades.