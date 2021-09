Un violento portonazo fue el que sufrió la noche de este lunes dos personas en la comuna de San Miguel.

Todo comenzó alrededor de las 22:00 horas en Tercera Avenida con Primera Transversal, momento en el que llegaba una pareja hasta su domicilio, cuando fueron abordados por un grupo de desconocidos.

Los sujetos amenazaron al conductor con armas de fuego y comenzó un forcejeo con el dueño del automóvil, por lo que uno de los antisociales ejecutó tres disparos al aire, provocando el robo se concrete.

La víctima relató el momento a CHV Noticias y señaló que “nos estacionamos porque yo la venía a dejar y pararon unos tipos adelante con pistolas y cuchillos. Nos hicieron bajar y mi polola corrió”.

“El que estaba al lado mío me puso una pistola en la cabeza y me empezó a decir que me bajara y ante eso y con los nervios apreté el acelerador. Le pasé por encima al auto que tenían ellos y rompí la puerta”, agregó.

Horas más tarde, la Policía de Investigaciones confirmó que ubicó el vehículo en La Florida gracias al GPS. También, se aclaró que hubo un corte de corriente del automóvil robado.

Las indagaciones permitieron dar con el paradero de tres sujetos que finalmente fueron detenidos. Todos son mayores de edad y no presentan antecedentes.

La formalización por parte del Ministerio Público de los integrantes de la banda se realizará en horas de este martes.