Yoselyn Alarcón murió el lunes cuando era sometida a una cirugía estética en la Clínica Edelweiss, en la comuna de Providencia.

La mujer llegó hasta el lugar para realizarse una cirugía de abdominoplastia y de implantes mamarios. Durante la intervención, la mujer habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. La familia acusa negligencia.

Al respecto, Lucía Espinoza, prima de la mujer fallecida de 39 años, dijo a Contigo en la Mañana de Chilevisión que están viviendo “una pesadilla, quiero despertar de esta pesadilla”.

De acuerdo a su relato, desde el recinto médico “no daban explicaciones, a mi primo lo hicieron pasar a una sala y ahí le dijeron que mi prima había fallecido, pero no le dieron información de qué paso, nada de nada”.

Lucía contó que pidió hablar con el médico que la operó, con el objetivo de que le precisaran qué fue lo que sucedió, pero no pudo hablar con él sino con otro profesional que trabaja en el lugar y que revisó la ficha clínica.

Fue éste médico quien le detalló que “a ella la estaban operando. Estaba recién en la abdominoplastia, en mitad de cirugía y de golpe se le bajó la saturación. El anestesiólogo se dio cuenta y le avisó al médico, y el médico paró la operación”.

Ahí habrían empezado con los protocolos de reanimación. “Llamaron a SAMU y donde vieron que ellos no pudieron reanimarla, estuvieron una hora reanimado a mi prima, y no pudieron traerla devuelta“, narró la prima de la mujer.

Sin embargo, apuntó que recibieron varias versiones de la hora de su muerte: “Al hijo lo llamaron 16:45 y a mi me dijeron que ella había fallecido a las 17:15. ¿En qué horario falleció?”.

Posteriormente, “le pedí al carabinero que me dejara ver a mi prima y como no se podía entrar al quirófano me dejo verla desde la puerta y ahí estaba en la camilla, con sus brazos abiertos, las muñecas amarradas y su cuerpo cubierto y solo el rostro y manos descubiertas

“Hace 15 días estuvimos todos juntos. ¿Quién nos devuelve a nuestra prima? Porque aunque los demandemos y nos paguen los millones que nos paguen, no nos van a devolver a nuestra prima viva“, lamentó Lucía.

Finalmente, concluyó que “no se operen para verse más bonitas, el hombre que está al lado tuyo te tiene que querer como eres, no necesitas ponerte pechugas, sacarte la guatita para quedar hermosa, porque la persona que está la lado tuyo, tu hijo, te tiene que querer como eres, no necesitas cambiar para que te quieran“.

