Mantienen en prisión preventiva a militar imputado por homicidio ocurrido durante el estallido social en Coquimbo

Este jueves, el Juzgado de Garantía de Coquimbo resolvió mantener sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a C.I.C.C., cabo primero del Regimiento de Coquimbo, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de homicidio de un hombre identificado como Kevin Gómez, en medio de un saqueo durante el estallido social.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 23:30 horas del 20 de octubre de 2019, en calle Bilbao de la comuna de Coquimbo, con motivo del estado de excepción decretado en la ciudad.

En ese instante, el acusado realizaba un patrullaje preventivo en un vehículo militar en el lugar, momento en el que utilizando su arma de servicio disparó a la víctima, quien se encontraba en las afueras de una tienda comercial, causándole heridas que le provocaron la muerte posteriormente en el Hospital San Pablo.

La resolución fue dada a conocer por la jueza Carolina Baroncini, quien consideró que “en la forma que se ve en los videos y ha sido descrita por los demás que estuvieron presente y que se mencionaron en audiencias anteriores, en ningún caso aparecía como amenazante“.

Lee también: Decretan arresto domiciliario total para Pablo Chill-E tras ser sorprendido en auto con encargo por robo

“Es muy difícil que incluso él, con su preparación especial, con todo lo que significaba estar ese día, en ese lugar, atendida toda la convulsión que había, haya podido realmente pensar que la víctima, con algo en las manos, podía ser una amenaza. Al contrario, lo obvio era pensar que estaba sustrayendo especies, que llevaba algo en sus manos”, agregó.

Asimismo, Baroncini indicó que “pese a que existe esta versión del imputado de que no sabía que las municiones eran letales, y que existen versiones de varios funcionarios del Ejército que señalan que tampoco sabían, en la primera declaración del imputado nada señala respecto de eso. Lo lógico, lo obvio, lo evidente es que lo primero que tendría que haber señalado era que la munición que disparó era no letal, no lo dijo. Evidentemente esto hace que la versión posterior no sea tan creíble”.