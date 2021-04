Durante esta jornada, la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI logró la detención del presunto responsable del femicidio de Norma Quiroga, mujer de 44 años que fue baleada el pasado 15 de marzo mientras se dirigía a su trabajo en Puente Alto.

De acuerdo al Prefecto de la Policía de Investigaciones, Jorge Márquez, el hombre hizo uso de su derecho a guardar silencio, sin embargo existen pruebas para determinar su participación del crimen.

Lee también: “Órdenes de protección no sirven”: La rabia de vecinas de mujer asesinada en Puente Alto

“Luego de un trabajo investigativo acucioso se pudo determinar la participación y la culpabilidad del imputado en este caso de femicidio, ocurrido el 15 de marzo en la comuna de Puente Alto”, expresó a CHV Noticias, agregando que “en base al trabajo policial, se logra desarrollar diversas gestiones que permitieron conseguir la detención de este imputado el día de ayer en la comuna de Maipú”.

“Si bien el imputado se acogió a su derecho de guardar silencio existen muchos elementos probatorios y evidencias que dan cuenta de su responsabilidad y participación de este crimen”, informó.

“¿Cuál es el sentido de decirles a las mujeres que denuncien?”

Durante la transmisión de la nota, el conductor de noticias de CNN Chile y CHV Noticias, Rafael Cavada, realizó un duro descargo respecto a los casos de femicidios en nuestro país, que ya ascienden a los 131 entre 2018 y 2020.

“Me gustaría no tener que decir esto… pero esto no es noticia. Que hombres con esta perturbación mental hagan este tipo de crímenes, cometan este tipo de crímenes pese a sus antecedentes, pese a las ordenes de alejamiento y pese a que existe de parte del Estado una responsabilidad para impedir que ello ocurra”, comenzó diciendo el conductor.

“¿Cuál es el sentido de decirles a las mujeres, saben que si ustedes sufren de violencia intrafamiliar o de amenazas en contra de su integridad física o su vida, o la de sus hijos…venga y denúncielas, sí después no se les presta la protección adecuada y terminamos con casos cómo el de Norma?”, agregó.

Lee también: Gobierno presentará querella criminal tras femicidio de joven de 22 años en San Felipe

En ese sentido, el periodista hizo hincapié en la responsabilidad del Estado frente a la desprotección de las mujeres y sus hijos en este tipo de casos.

“Me ha tocado reportear muchos casos de mujeres que denuncian que simplemente viven aterradas dentro de sus casas porque sus parejas o ex parejas, que las han amenazado y que tienen orden de no acercarse a ellas. Les gritan cosas, no pueden ir a comprar en la esquina y obviamente existe además el riesgo para los niños y peor aún, es cuando estas personas que cometen estos crímenes quedan los huérfanos de estos femicidios en la más absoluta desprotección, porque el Estado que no supo cumplir con su función de proteger a estas mujeres, tampoco cumple con la función de proteger a esos niños”, dijo.

“La cruda realidad es que las cifras nos desmienten y que las mujeres siguen siendo víctimas de hombres que tienen un concepto absolutamente erróneo de lo que es una relación de pareja”, cerró.