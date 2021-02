Este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Jorge Eduardo Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo, por el delito de homicidio simple, luego de que se encontrara el cuerpo sin vida del menor en un sector del río Raqui, Región del Biobío.

El único sospechoso del crimen del niño de 3 años y 7 meses pasará este sábado a control de detención en el Juzgado de Garantía de Arauco, una audiencia que se realizará de manera telemática desde un cuartel policial para evitar que presente algún inconveniente durante el traslado.

“En principio habría un homicidio simple, pero hay que determinar los factores que determinen los peritajes para establecer una calificación jurídica definitiva”, indicó el fiscal José Ortiz.

A menos de un día del hallazgo, comienzan a aparecer diversas teorías sobre el comportamiento de Escobar, quien fue la última persona en ver a Tomás antes de su desaparición y que aportó en la investigación desde aquel entonces, incluso se sumó a las labores de búsqueda para reconstituir el camino que habría recorrido junto al pequeño.

En conversación con CHV Noticias, el ex subprefecto de la PDI, Raúl Muñoz, analizó los rasgos no verbales del detenido, especialmente cuando acompañó al equipo especializado en el rastreo. Según el experto, estas características “dan un indicativo de una supuesta participación en el delito”.

En primer lugar, dice, “se observa al tío abuelo con las manos detrás, tomadas, en una posición muy particular que, desde el punto de vista técnico, evidencia una absoluta seguridad respecto de cómo ir guiando a los rescatistas en la dirección que a él más le acomoda“.

Junto a lo anterior, Muñoz indicó que hay una interpretación respecto a “la forma inconsciente de asumir una responsabilidad en el caso, porque si ustedes comparan esa posición de las manos detrás con la cantidad de imputados que se deben presentar ante los tribunales de Justicia, es un acto de sumisión“.

“Hay unas imágenes en que se observa que, efectivamente, tiene asumida una responsabilidad frente al caso“, agregó.

El ex subprefecto cree que, en algún momento, la policía “dentro de su teoría investigativa, debieron haber configurado desde un inicio las acciones y las posibilidades de participación de este señor. Además, había un tema muy importante: no se había encontrado todavía al niño, y por lo tanto, desde esa perspectiva no era posible poder imputarle algún tipo de acción en este sentido“.

“Yo creo que desde un inicio la PDI tenía la teoría de que había algo que escondía este señor, pero que lamentablemente no se podía imputar inmediatamente”, puntualizó.