Una labor mancomunada entre la Asociación Italiana para la Biodiversidad y su Conservación, el Grupo de Especialistas en Cactus y Plantas Suculentas de la CSE de la UICN (CSSG) y la Universidad de Concepción logró dar con 841 cactus chilenos de la familia Copiapoa y Eriosyce.

Según publicó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, posterior a todas las indagaciones, la confiscación finalmente la ejecutó la policía italiana, quienes llevaron el decomiso hasta un jardín botánico de Milán hasta que se concretara su envío de vuelta al país donde deberán guardar una cuarentena antes de ser entregadas.

Las indagatorias concluyeron que las especies vegetales fueron extraídas desde su hábitat entre 2013 y 2019, luego de eso fueron enviados desde Huasco, en la Región de Atacama, a Grecia.

A partir de ahí se hicieron ventas y envíos individuales a diferentes partes del mundo. El precio de una planta osciló entre los US$ 500 y US$ 1.500 dólares, algo así como entre $350 mil y $1 millón. El valor total que se pudo haber obtenido era de US$ 1.261.500, casi $900 millones.

Estas incautaciones se enmarcan en el contexto de la Operación Atacama, que busca interceptar numerosos procedimientos derivados del comercio ilegal de plantas en el mundo.