El conductor que fue secuestrado cerca de las 07:00 horas de este lunes, por un grupo de individuos durante el robo de un camión de carga en Quilicura, fue liberado en Lampa.

“Me interceptan en la curva de Colo Colo con Vespucio, se bajan cinco sujetos de la camioneta, armas de fuego en mano, me amenazan y me suben a un vehículo en el que andaban ellos“, sostuvo en conversación con Contigo en la Mañana de Chilevisión.

Una vez a bordo del auto blanco, lo tiran al piso con las manos atrás “y me dicen que me quede tranquilo y que no dijera nada. Me tuvieron como media ahora hasta que se detuvieron en un lugar“.

Luego, lo soltaron en la calle y los sujetos se dieron a la fuga. Como el hombre no sabía dónde se encontraba, tuvo que preguntar y comenzó a caminar.

Lee también: “Eran unos niños con armas”: Un menor de edad fue detenido por robo de vehículo en Pudahuel

“Me dijeron ‘camina fuerte y derecho y no mires para atrás, o si no te pegamos un tiro’. Y caminé nomás“, agregó.

Luego contactó a Carabineros desde un servicentro, pero al momento de la entrevista no se había podido contactar con su familia.

“Si ponía resistencia el trato era diferente, me hubieran golpeado y me hubieran disparado”, sinceró.

Además, relató que no le dispararon y solo lo redujeron, ya que el camión que recibió los impactos de los disparos fue el de su compañero.

El conductor se encontraba a la espera de ser derivado a un recinto asistencial, aunque estaría sin lesiones.