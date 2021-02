Dos sujetos en motocicleta le intentaron robar el banano de un hombre que caminaba con su hijo de un año y 11 meses en el Parque de los Reyes, al resistirse, los individuos realizan disparos, hiriendo al menor de edad y amenazaron con secuestrarlo.

El delito fue registrado por cámaras de seguridad, por lo que se captó el momento en que los antisociales abordaron Marco Cortés, de aproximadamente 40 años. Su hijo fue herido en el pie.

“Yo no dejé a mi hijo, salimos corriendo“, relató, quien detalló que todo comenzó cuando “veo una moto que me estaba siguiendo y me metí al parque, cuando llego a la pileta veo a la misma moto y se me pega al lado”.

En ese instante todo se complicó rápidamente y en cosa de segundo fue escalando en el nivel de violencia usado por los sujetos: “Me querían quitar a mi hijo y yo lo abracé. ‘Si quieres mátame, pero deja a mi hijo, no le hagas nada’“, recordó haber dicho.

Tras el ataque, acudió a un servicentro para pedir ayuda. Y hoy pide justicia por un delito que dejo a su pequeño niño herido a bala. Aún no hay detenidos.

“Tiene que haber justicia, porque una persona mayor se metió con un niño, con mi hijo que ni 2 años tiene, no es posible“, lamentó.

El Ministerio Público se mantiene investigando el delito que terminó con el niño de 1 años y 11 meses internado en el Hospital Félix Bulnes, quien este lunes fue intervenido para sacarle el proyectil y que se mantiene fuera de riesgo vital.