Eugenio Arcos, la ex pareja de Romina, la acuchilló y agredió a una de sus hijas. Si bien fue detenido y formalizado, la justicia determinó que el imputado sólo quedara en arresto domiciliario nocturno e incluso descartó femicidio frustrado. La mujer dice estar con “mucha rabia contra el sistema, nadie hizo nada por defenderme” . Este es su relato.

“Ha sido terrible lo que he tenido que pasar, ya no me quedan más lagrimas que botar. Sólo me queda seguir luchando por mis hijas, ellas me necesitan”, dijo en entrevista con Contigo en la Mañana de Chilevisión la mujer que había denunciado en seis oportunidades las agresiones intrafamiliares hasta que llegó una séptima, pese a la orden de alejamiento.

Romina sinceró “no me siento responsable de lo que pasó porque la culpa es de él, pero sí le aguanté mucho pensando que alguna vez cambiaría y nunca sucedió”.

Tras el ataque, Arcos se mantuvo prófugo por dos meses, pero fue detenido en el sur del país. En la formalización la magistrada Verónica Toledo lo dejó en libertad. “El femicidio frustrado la verdad es que no queda tan claramente establecido, puesto que la intención de matar no se observa tan claramente, porque no se atacan partes vitales de la víctima”, argumentó en la audiencia de formalización en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

“Sentí tanta rabia y frustración cuando lo dejaron libre porque está prácticamente de vacaciones y yo aquí sufriendo con mis heridas y tratamiento, sin poder trabajar ni hacer mi vida normal antes del 6 de diciembre”, añadió la denunciante que terminó con heridas por arma blanca en la pierna y manos. Su hija de 14 años también sufrió lesiones.

Según contó, la situación comenzó cerca de las 2 de la madrugada, cuando “dormía con mi hija y sentí un ruido, me levanté, abrí la puerta y vi a mi ex pasándose por la reja. Llamé al tiro al plan cuadrante. Me contestaron que venían en camino. Tras eso, se terminó de pasar y golpeó tan fuerte la puerta que mi hija mayor se levantó”.

“Ella por la ventana la decía ‘papá, ¿qué estay haciendo aquí? Ándate’. Golpeó con patadas hasta romper la puerta. Ahí llamé de nuevo y me dijeron que ya estaban llegando. Pasan 5 segundos y rompe la puerta completa y entra”, añadió.

Su propia hija intentó defender a su mamá. Lo encaró y él le pegó una cachetada “con la que me hija casi vuela en el aire y cae. Cuando pasa eso me tiro contra él para echarlo y él lo único que hacía era pegarme patadas, combos, me tiraba el pelo. Era una rabia que tenía contra mí increíble”.

“Mi hija se paró y al ver que me golpeaba de una manera brutal sacó un cuchillo y le decía que lo iba a matar. Al ver eso, le quitó el cuchillo. Empezamos a forcejear y me apuñaló en la pierna. Tenía mucho miedo, traté de cerrar la puerta, pero él entró”, recordó.

En la desesperación, Romina dice que le pedía disculpas por haber terminado, que volverían a estar juntos y ella perdonaría todo, pero “él me decía ‘te voy a matar igual, ahora me las vas a pagar todas'”. En ese momento le botó el cuchillo, pero se hirió la mano.

“Al ver esa sangre, si no tenia intenciones de matarme, me podría haber ayudado, pero desató más la ira, paró unos segundos y me siguió pegando. Mi hija se asustó mucho y salió a la calle a gritar ayuda. Al escucharla, la tiró del pelo para entrarla y no sé cómo me paré y salió corriendo a la calle”, continuó diciendo. En este instante tres hombres se dieron cuenta que arcos iba tras la mujer ensangrentada y lo golpearon para detenerlo.

Tras esto, el hombre fue formalizado por lesiones. En la reformalización por femicidio el hombre se dio a la fuga por casi dos meses, hasta que fue encontrado en la comuna de Freire. En la nueva instancia se descartó el femicidio frustrado y fue imputado por lesiones menos graves y quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual.