Un fatal accidente tuvo como protagonista a Estelle Davis (61) luego de que fuera arrollada por una máquina de construcción en Brooklyn, Nueva York.

La retroexcavadora dio marcha atrás sin notar que estaba la mujer, quien no se percató de la maniobra ya que iba cruzando la calle mientras miraba su celular.

La maquinaria pesada derribó a Davis en un cruce peatonal, generando como resultado su muerte.

“Extendemos nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Estelle Davis. Un contratista independiente, Vali Industries, estaba realizando trabajos de construcción para nosotros en el momento de este trágico accidente. Este incidente está bajo investigación”, dijo en un comunicado la empresa a cargo de la obra de construcción, según el Daily Mail.

Un video de una cámara de vigilancia captó el momento en que la mujer fue alcanzada por la máquina cerca de las 14:20 horas del día viernes.

Davis cayó al suelo tras el golpe y fue arrastrada varios metros hasta que el operador de la máquina se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Los paramédicos encontraron a la trabajadora de la salud inconsciente y la llevaron al hospital más cercano donde fue declarada muerta.

Los familiares dijeron que Davis se dirigía a su trabajo como enfermera cuando se dio el accidente.

Horrific video shows moment nurse, 61, is crushed to death by a backhoe in busy Brooklyn intersection https://t.co/Se82ypTIcK

— Daily Mail US (@DailyMail) March 7, 2021