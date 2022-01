La noche de este lunes, una familia fue víctima de un violento asalto por parte de un grupo de delincuentes en la comuna de La Cisterna, quienes robaron un vehículo que estaba destinado a venderse para costear una operación de cadera.

Todo ocurrió a las 20:42 horas, cuando tres sujetos llegaron hasta la casa de la víctima, quien se encontraba al interior de su auto en ese momento, en un vehículo marca Volvo y, con un arma de fuego, lo intimidaron y retuvieron en el asiento del piloto para registrarlo y posteriormente quitarle las llaves y otras pertenencias.

Tras cometer esa violenta acción, uno de los delincuentes escapó en el auto robado y el resto de la banda en el vehículo en el que llegaron, todos con dirección a la Ruta 5 donde se les perdió el rastro.

El robo quedó registrado en un video de la cámara de seguridad, imágenes en las que se puede ver el violento actuar de los asaltantes.

El dinero de la operación

El auto que fue robado iba a ser vendido para poder pagar la operación a las caderas (unos $6 millones) que necesita la esposa de la víctima, quien se deberá intervenir en el sistema privado de salud por la larga espera en el público.

“Yo estaba limpiando el vehículo porque nosotros lo íbamos a poner a la venta porque mi señora se tiene que operar de las caderas. Las puertas estaba cerradas, pero no con bloqueo y siento una frenada atrás y el compadre estaba abriendo la puerta del auto y me puso una pistola”, explicó Jorge Cerda, la víctima.

“Otro empezó a trajinar los bolsillos por los dos lados, porque el otro también me abrió por el lado del copiloto y me metieron las manos al bolsillo, yo ni siquiera me acordaba donde tenía las llaves del auto”, agregó e indicó que lo sacaron del vehículo y lo empujaron.

Por ahora, la denuncia ya fue recibida por Carabineros y se inició la búsqueda del vehículo.