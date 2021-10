Un insólito hecho se registró en el estacionamiento de un mall en la comuna de Maipú, en donde un hombre dejó su auto mientras ingresaba al centro comercial. Al regresar, vio que su Ford Mustang negro, ya no contaba con una de las puertas, la del copiloto. El procedimiento fue llevado a cabo en cosa de minutos, un trabajo limpio en que no dejaron ni un rallón y que solo buscaban extraer, específicamente, esa parte del vehículo. Cabe destacar que dentro del vehículo había algunos objetos de valor, pero para los delincuentes eso no fue de interés. Asimismo, los ladrones se encargaron de sustraer una cámara que tenía el Mustang, por lo cual no dejaron ninguna evidencia de lo sucedido. Lo llamativo fue que nadie en el recinto haya percibido lo que pasó.