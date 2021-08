“Rápidamente apareció una jauría de delincuentes rodeándome y sacando todas mis pertenencias de manera muy agresiva. Me pedían que me tirara debajo de la moto para poder robarla”, afirma Cristian Aguirre, medallista sudamericano en tiro al blanco. Los antecedentes indican que los delincuentes llegaron con armas de fuego amenazándolo para que bajara de su moto, sin embargo, no entendían que no podía hacerlo. Según declara, lo que más le importa es su implementación deportiva, en la cual había una pistola de aire comprimido para practicar su disciplina. Incluso, cuando fue interceptado por los antisociales, el pasado domingo 15 de agosto en la madrugada, se dirigía a un torneo en Pudahuel. Según la información entregada, siete personas lo habrían abordado en la intersección de la Vara con Jorge Alessandri en San Bernardo. Cabe destacar que ese lugar es un punto peligroso, ya que anteriormente se han registrado asaltos, encerronas y accidentes. La denuncia ya fue realizada y desde el Ministerio del Deporte aseguraron que harán todo lo posible para que el deportista nacional vuelva a competir. Finalmente, Aguirre hace un llamado a que la banda organizada devuelva sus cosas, ya que según declaró “no le sirven a nadie más que a mí”.