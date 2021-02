Las aplicaciones de citas son un método muy popular para conocer a nuevas parejas y amigos en la actualidad, pero, pese a lo apasionante que puede ser iniciar encuentros con personas conocidas por internet, estos no siempre terminan bien.

Un hombre de 50 años de Buenos Aires fue víctima de una mujer que conoció por Tinder y le terminó robando millones en su propia casa, informó Crónica.

Cerca de 20.000 dólares – más de 14 millones de pesos chilenos- y otras cuantiosas pérdidas en especies fue lo que dio por perdido el dueño de casa, quien había invitado a su cita a su hogar a tomar algunos tragos.

La mujer agregó un fuerte sedante en la bebida del hombre sin que se diera cuenta. Tras esto, el anfitrión se quedó dormido, momento que aprovechó la invitada para vaciar el departamento.

“Esto fue hace dos días y todavía sufro falta de memoria. Cuando me hizo efecto, me desplomé y creo que me golpeé contra una mesa”, dijo el hombre.

“Al tercer trago que tomé ya me sentí cansado y después no recuerdo más nada”, relató.

Según él, cuando recuperó el conocimiento se encontró atado con cuerdas, con su departamento con evidentes signos de robo.

De acuerdo a la investigación de la policía local, la mujer contó con la ayuda de dos cómplices, a quienes hizo ingresar al departamento de la víctima, tal como quedó registrado en los videos de seguridad del edificio.

La víctima tuvo que ser asistida en el Hospital de Tornú, donde tuvo que ser desintoxicado.