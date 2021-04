Un asalto a un minimarket en Collipulli tuvo un final inesperado. Enibalda Concha, propietaria del local, contó que un joven a rostro cubierto ingresó al recinto amenazándola con un arma blanca. Sin embargo, según dijo, “me sorprendí, no me dio miedo”. Esta templanza de la víctima, motivó a que iniciara una conversación con su agresor. “Él se puso nervioso cuando le dije ‘pero hijo, no hagas esto (…)’, le dije vamos a conversar y lo llevé hacia atrás, y estuvimos conversando. Al final yo misma le tomé el cuchillo y se lo escondí”, relató. Luego de varios minutos donde incluso hicieron oraciones, el delincuente depuso su actitud y llegó al punto de abrazar a la mujer. Pese a que los afectados no presentaron cargos, el joven igualmente fue detenido, quedando con prohibición de acercarse al domicilio de la víctima.